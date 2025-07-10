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Происшествия

Незаконно выдали более двух гектаров земли. Задержаны чиновники села Байтик

Задержаны подозреваемые в коррупционной схеме по факту незаконного выделения земельных участков в селе Байтик Аламединского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, задержания прошли после обращения жителей села. Напомним, они просили принять меры в отношении должностных лиц, которые в 2019-2024 годах вопреки установленным правилам, вне очереди незаконно выдали 25 лицам более двух гектаров земли.

«Факт зарегистрирован в ГУВД Чуйской области и возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Следствие выявило коррупционные схемы. Чиновники оформляли участки на аффилированных лиц с целью последующей реализации и извлечения прибыли. Рыночная стоимость одного участка в селе варьируется от $70 тысяч до $100 тысяч», — говорится в сообщении.

По подозрению задержаны бывший глава Байтикского айылного округа А.А., 1975 года рождения, и действующий землеустроитель С.Б., 1992 года рождения. Их водворили в ИВС.

По уголовному делу проводится всестороннее и объективное расследование, проверяется причастность других лиц к совершению указанного преступления. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335855/
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