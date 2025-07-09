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Общество

Жители села Байтик требуют справедливого распределения земель

В Сети распространили видео, на котором около 100 жителей села Байтик Чуйской области, требуют разбирательств по вопросам распределения земельных участков и просят помощи у властей.

Жители села Байтик выступили с требованием провести официальное разбирательство по поводу распределения земельных участков в их населенном пункте. По словам сельчан, земли получают преимущественно те, у кого уже имеются дома и участки, в то время как нуждающиеся семьи остаются без участков.

«Мы много лет стоим в очереди, но землю получают те, у кого уже есть дома и по несколько участков. Это несправедливо», — заявил один из жителей.

Местные активисты утверждают, что процесс распределения проходит непрозрачно, и призывают власти провести независимую проверку.

24.kg обратилось к главе айыл окмоту села Байтик Бактияру Асаналииеву за комментарием.

«Да, действительно, в селе Байтик до 2024 года вне очереди распределены порядка двух гектаров земли. В общей сложности участок поделен на 24 части. Самый маленький — 4 сотки, остальные по 6-8 соток. Все эти участки предоставлены жителям села Байтик по решению айыльного кенеша, однако с нарушением установленной очередности», — подчеркнул чиновник.

Отмечается, что власти отреагировали на инцидент. ГУВД Чуйской области возбудило уголовное дело, ведутся следственные мероприятия и разбирательства.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335737/
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