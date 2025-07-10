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Происшествия

В здание Дома министерств в Астане неизвестный бросил зажигательную смесь

В здание Дома министерств в Астане неизвестный бросил зажигательную смесь. Об этом сообщают Telegram-каналы Казахстана.

СМИ
Фото СМИ

По предварительным данным, мужчина проник в Дом министерств в центре столицы и бросил зажигательную смесь в турникет на входе.

Сообщается, что злоумышленник задержан, возгорание удалось оперативно потушить, в результате инцидента никто не пострадал.

«Сегодня ранним утром в одном из подъездов Дома министерств сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место оперативно прибыли силы и средства департамента чрезвычайных ситуаций города Астаны. В ходе разведки установлено, что неизвестный мужчина проник в здание и бросил зажигательную смесь на турникет, в результате чего произошло возгорание на площади около 2 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Причина и обстоятельства инцидента уточняются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335830/
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В здание Дома министерств в Астане неизвестный бросил зажигательную смесь