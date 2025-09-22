Два миллиона подписчиков: как казахстанский имам стал звездой соцсетей

На VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане мне удалось познакомиться с необычным имамом — веселым, открытым и очень популярным. Казахстанцы называют его «самым добрым и любимым имамом».

В соцсетях он просто «Нурлан имам», а в жизни — религиозный деятель, который решил говорить о сложном просто. И, судя по всему, попал в точку: сегодня у него почти 2 миллиона подписчиков в TikTok и Instagram.

Фото Акорды. Нурлан Асанов

Простой язык — близкий путь к сердцу

— Религия по своей сути проста, — улыбается Нурлан Асанов. — Просто многие привыкли объяснять ее сложным языком.

Действительно, в его видео нет тяжеловесной терминологии, запугивания адом или назидательного тона. Вместо этого шутки, примеры из жизни, искренний диалог и язык, который понятен даже подросткам.

— Когда-то я случайно увидел ролик, где дети бросались друг в друга тортами и ругались. Меня это задело. Я подумал: почему в соцсетях так мало доброго, полезного контента? И понял: если мы, духовные лидеры, туда не придем, это пространство займут другие, — сказал имам.

Имам в TikTok: вызов или миссия?

Сегодня Нурлан Асанов активно ведет соцсети сам, отвечает на комментарии, записывает видео и даже шутит. Иногда очень остроумно.

— Один подросток как-то спросил меня, есть ли молитва, которая приносит 100 тысяч сомов в день. Я ответил: «Если бы была такая молитва, я бы тебе ее не сказал. Сам бы читал» (смеется).

Мой ответ дошел до одного моего коллеги. Он говорит мне: «Ну ты же знаешь суру вакиа, сам пророк говорил о ней и с помощью нее можно разбогатеть».

К слову, эта сура длинная, на два-три листа. Я ему говорю: «А ты сам-то наизусть знаешь эту суру?» Он говорит: «Нет».

Тогда я ответил: «Если ты не знаешь, ребенок откуда знает? Как он будет читать?»

А если бы я просто сказал: «Читай суру вакиа, не знаю, там 100 человек посмотрели бы в соцсетях или не посмотрели бы вообще». В целом я считаю, что не надо людей нагружать, пугать тем светом или тем, что их кинут в огонь. Да, смерть неизбежна. Как говорил наш премьер-министр: «Смерть и налоги — они неизбежны».

Этот ролик за ночь набрал 2 миллиона просмотров.

Служение не только в мечети

Нурлан Асанов — не только блогер, но и действующий имам. Сейчас он возглавляет мечеть Ырыскелди-кажы в Астане, выступает на государственном телевидении и радио, участвует в общественных проектах.

Но его путь был не всегда гладким.

— Вначале мои коллеги не понимали, зачем имаму соцсети. Говорили, что это несерьезно. Но я всегда считал, что если нужно донести послание, пусть даже из бани или сауны, главное, чтобы человек понял. Я готов говорить о вере там, где меня услышат, — сказал имам.

Нурлан Асанов сравнивает: за 25 лет служения в четырех регионах Казахстана его лично узнал примерно миллион человек. В соцсетях — в два раза больше за два года.

Имам нового времени

Имам Нурлан не боится быть «нестандартным». Наоборот, считает это своим преимуществом.

— Вы сами сказали, что я необычный. Вот и ответ: если смогу разрушить стереотип о том, что имам — это обязательно суровый и строгий человек, значит, все делаю правильно, — отметил он.

Проповедь без страха

Нурлан Асанов против запугивания и давления. Он уверен: сегодня религия должна говорить с людьми на равных, без страха и стыда.

— Зачем сразу пугать адом? Смерть — это неизбежно. Но задача духовного человека — не пугать, а вдохновлять, — сказал имам.

Справка

Нурлан Асанов — главный имам мечети Ырыскелди-кажы в Астане. Ведет просветительские передачи на телевидении и радио. В TikTok и Instagram известен как «Нурлан имам», где имеет около 2 миллионов подписчиков. Один из первых духовных лидеров в Казахстане, кто использует социальные сети как полноценную платформу для проповедей.