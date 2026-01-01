На бульваре Нуржол в Астане презентовали уникальный арт-объект, созданный творческими волонтерами, — экоелку в стиле құрақ-көрпе. Об этом сообщает пресс-служба акимата.





Отмечается, что проект, ранее реализованный в столице и пользовавшийся большой популярностью у жителей Астаны, теперь представлен в обновленном и более глубоком формате по просьбе горожан. Проект объединил традиционные ремесла с современной креативной индустрией, продемонстрировав, что искусство, экологическое сознание и социальное единство могут переплетаться в одном целом.

По словам организаторов, главная цель инициативы — адаптация национальных ценностей к современному городскому пространству.

«Проект экоелки в стиле құрақ-көрпе вернулся в город по просьбе жителей. Впервые он реализован в 2020-м. На этот раз для нас было важно не просто повторить идею, а обновить ее и дополнить новым контентом. Проект вдохновлен Годом рабочих профессий и годом Лошади, символом уважения к труду, движения, силы и живой связи с традициями. Все текстильные игрушки для елки созданы с нуля руками горожан — от детей до представителей старшего поколения», — рассказала организатор проекта Рахима Мукушева.