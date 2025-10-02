Павел Дуров объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане. Об этом сообщает Акорда.

Фото Акорды

«Год назад мы открыли наш первый региональный офис в Казахстане, и мы очень довольны результатами. С большим удовлетворением сообщаю, что сегодня мы открываем специализированную лабораторию искусственного интеллекта в здании Alem.ai. В первую очередь мы реализуем совместный проект Telegram и суперкомпьютерного кластера Казахстана, запущенного министерством искусственного интеллекта. Данная технология позволит более чем миллиарду людей использовать функции ИИ конфиденциально, прозрачно и эффективно. Мы надеемся, что казахстанский суперкомпьютерный кластер станет первым крупным поставщиком вычислительных мощностей для этой сети», — сказал он.

Напомним, основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров прибыл в Астану для участия в международном технологическом форуме Digital Bridge.