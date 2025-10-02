14:48
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Техноблог

Павел Дуров объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане

Павел Дуров объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане. Об этом сообщает Акорда.

Акорды
Фото Акорды

«Год назад мы открыли наш первый региональный офис в Казахстане, и мы очень довольны результатами. С большим удовлетворением сообщаю, что сегодня мы открываем специализированную лабораторию искусственного интеллекта в здании Alem.ai. В первую очередь мы реализуем совместный проект Telegram и суперкомпьютерного кластера Казахстана, запущенного министерством искусственного интеллекта. Данная технология позволит более чем миллиарду людей использовать функции ИИ конфиденциально, прозрачно и эффективно. Мы надеемся, что казахстанский суперкомпьютерный кластер станет первым крупным поставщиком вычислительных мощностей для этой сети», — сказал он.

Напомним, основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров прибыл в Астану для участия в международном технологическом форуме Digital Bridge.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/345721/
просмотров: 413
Версия для печати
Материалы по теме
Павел Дуров рассказал, что его пытались отравить весной 2018 года
Павел Дуров выступит в Казахстане на форуме Digital Bridge — 2025
Два миллиона подписчиков: как казахстанский имам стал звездой соцсетей
У Telegram будет дизайн-код Liquid Glass, представленный Apple вместе с iOS 26
«Синергия ради мира»: как в Астане прошел Съезд религиозных лидеров
В Астане прошла специальная сессия по защите религиозных объектов под эгидой ООН
В Астане пройдет VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий
Павел Дуров анонсировал блокировку некоторых Telegram-каналов
Поп-звезда Дженнифер Лопес прилетела в Астану, премьер страны обещает поддержку
Первый в истории гастрофестиваль «BaiQymyz — бапталған қымыз» проходит в Астане
Популярные новости
В&nbsp;Китае провели испытания самого мощного в&nbsp;мире летающего ветрогенератора В Китае провели испытания самого мощного в мире летающего ветрогенератора
Впечатляет! В&nbsp;Китае открыли самый высокий мост в&nbsp;мире&nbsp;&mdash; &laquo;Гранд-Каньон Хуацзян&raquo; Впечатляет! В Китае открыли самый высокий мост в мире — «Гранд-Каньон Хуацзян»
Евросоюз хочет создать &laquo;стену дронов&raquo; для защиты своего воздушного пространства Евросоюз хочет создать «стену дронов» для защиты своего воздушного пространства
Прототип боевого беспилотника CA-1 Europe представили в&nbsp;Германии Прототип боевого беспилотника CA-1 Europe представили в Германии
Бизнес
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
Медицина нового уровня: в&nbsp;Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
Акция &laquo;Открой Вьетнам вместе с&nbsp;QR&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; и&nbsp;МПЦ Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ
2 октября, четверг
14:41
Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об участии в парламентских выборах Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об участии...
14:38
Садыр Жапаров: депутатские кресла по $1 миллиону больше не продаются
14:32
Государству возвращены 10 гектаров земель сельхозназначения в Джети-Огузе
14:25
Доклад Госдепа США о торговле людьми: Кыргызстан остается в списке наблюдения
14:22
В Оше устанавливают флагшток, открытие приурочат ко Дню города