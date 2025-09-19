«Синергия ради мира»: как в Астане прошел Съезд религиозных лидеров

В столице Казахстана завершился VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий — одно из крупнейших событий на глобальной арене. Форум, прошедший под девизом «Диалог религий: синергия во имя будущего», собрал духовных лидеров, политиков, экспертов и представителей международных организаций из десятков стран мира.

Диалог как противоядие от хаоса

На съезде выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, озвучивший масштабное видение роли религии и духовной дипломатии в условиях глобальных вызовов.

В своем выступлении он подчеркнул, что мир переживает одну из самых нестабильных эпох в новейшей истории: конфликты, геополитическая напряженность, идеологическое противостояние и социальные потрясения охватывают разные континенты.

«К сожалению, все чаще вспыхивают военные столкновения. Нам следует извлекать уроки из прошлого и стремиться к открытому диалогу. Иного пути к согласию нет», — заявил глава государства, обратившись к духовным лидерам как к «посланникам мира».

Он отметил исключительную важность съезда как площадки для конструктивного обсуждения острых вызовов современности.

Фото Акорды. Касым-Жомарт Токаев

Казахстан — земля диалога и согласия

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил роли Казахстана как исторического перекрестка религий и цивилизаций:

«На казахской земле мирно сосуществовали все основные мировые религии. Сегодня РК прилагает все усилия для сохранения этой уникальной традиции. Наша модель межэтнической и межрелигиозной толерантности зиждется на принципе «единства в многообразии».

В подтверждение своих слов он привел примеры сохранения сакральных объектов — от мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи до еврейских и буддийских святынь, подчеркнув: «Святые места — это не просто памятники, а символы мира и духовной преемственности».

Солидарность вместо разделения: единство религий против вызовов века

Форум стал площадкой для мощных выступлений представителей разных конфессий. В приветственном послании Папы Римского Льва XIV прозвучал призыв к межрелигиозной солидарности:

«Синергия — это не абстракция, а живая реализация заповеди любви в глобальном масштабе, мощный знак надежды для всего человечества. Религия в своей сути — не источник конфликта, а исцеления и примирения. Мы одна человеческая семья».

Фото Акорды

Муфтий России Равиль Гайнутдин говорил о защите священных объектов и важности духовной поддержки в тяжелые времена:

«В минуты смятений в поисках утешения и духовной опоры люди продолжают идти в храмы. Именно они становятся объектами агрессии в военных конфликтах. В такие минуты голос религии должен звучать громче — как голос мира, надежды и сострадания. В XXI веке вера может и должна быть источником творческого вдохновения, очищения общества, укрепления мира и согласия».

Образование как защита от радикализма

Муфтий Кыргызстана Абдулазиз Закиров впервые участвовал в работе съезда. В интервью 24.kg он отметил, что проведение подобных мероприятий — это значимое событие не только для религиозного сообщества, но и для всего человечества.

Фото Акорды. Муфтий КР

«Здесь, на одной площадке, собираются духовные лидеры со всего мира, и именно через них звучит призыв к миру, гармонии и взаимопониманию. В условиях глобальной нестабильности голос религии как носителя нравственных ценностей особенно важен.

Что касается КР, то в целом религиозная ситуация в стране остается стабильной. Недавно принят обновленный закон о свободе вероисповедания, который внес немало позитивных изменений и создал благоприятные условия для работы Духовного управления мусульман. Сегодня в нашей республике функционируют более 4 тысяч мечетей и 166 религиозных учебных заведений. Продолжается активная работа по обновлению и усилению образовательных программ в медресе», — отметил он.

Одним из значимых шагов по развитию религиозного образования в Кыргызстане, считает муфтий, стало открытие Исламской академии в Токмаке с участием президента.

«Там будет вестись подготовка квалифицированных имамов. Это важный вклад в развитие духовного потенциала нации. Молодежь должна стремиться к знаниям, образованию. Только просвещенный человек способен отличить истину от лжи, добро от зла. Мы с тревогой наблюдаем рост насилия, криминала, рэкета в обществе, а также проникновение разного рода религиозных течений из-за рубежа. Чтобы противостоять этим вызовам, нужно глубоко понимать истинные ценности ислама — религии мира, справедливости и нравственности», — полагает он.

Отвечая на вопрос о том, что все больше граждан КР стали носить никабы, паранджу и дамбалы в качестве мусульманской одежды, Абдулазиз Закиров сказал, что у кыргызского народа есть своя многовековая культура, традиции, национальная одежда.

«Наши предки всегда жили в согласии с исламом, не нарушая ни его каноны, ни культурные устои. И сегодня мы должны бережно относиться к своим национальным ценностям.

Муфтият издавал фетву о недопустимости ношения одежды, закрывающей лицо. Это связано не только с вопросами религиозной практики, но и с обеспечением общественной безопасности. Если женщина желает следовать исламским принципам, она может носить хиджаб, но закрытие лица полностью не является обязательным и не соответствует нашей традиции. Мы должны сохранять баланс между духовностью и здравым смыслом, между шариатом и культурной самобытностью», — добавил он.

Глобализация с учетом национальных интересов

Другой гость съезда — генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев в своем комментарии 24.kg заметил, что роль религии в современном мире невозможно переоценить.

Фото из интернета. Султан Раев

«Мы живем в эпоху стремительных геополитических изменений, глобальных экономических и экологических кризисов, разрушительных войн. В этих условиях религия выступает не просто как духовная опора, но и как мост, способный соединить народы, культуры и государства в стремлении к миру и взаимопониманию.

К сожалению, мы также наблюдаем, как религиозные разногласия становятся причиной конфликтов. Именно поэтому проведение таких межрелигиозных форумов и съездов — это не просто важная инициатива, а необходимая. Это эффективные площадки для диалога, обмена идеями и поиска общего пути. Без диалога не может быть устойчивого развития ни в духовной, ни в социальной, ни в политической сферах», — считает он.

Генсек ТЮРКСОЙ подчеркнул важную роль Казахстана в этом процессе.

«Республика предоставляет платформу для обсуждения актуальных региональных и глобальных вопросов, внося весомый вклад в укрепление мира. Эти усилия формируют высокий международный авторитет РК.

Кыргызстан также должен активно включаться в подобные инициативы. Мы обладаем огромным интеллектуальным и культурным потенциалом. Например, я считаю необходимым провести Иссык-Кульский форум на глобальном уровне, пригласив ведущих мыслителей, ученых, религиозных деятелей. Это позволит вывести диалог на качественно новый уровень», — добавил он.

Говоря о ситуации в религиозной сфере, Султан Раев считает, что особое внимание следует уделить работе с молодежью.

«С 1990-х годов в этом направлении образовался серьезный вакуум, последствия которого мы видим сегодня: в регионах распространяются религиозные практики, чуждые нашей культуре и традициям. Люди, не имея глубоких знаний о сути религии, легко попадают под влияние различных радикальных течений. Мы должны вернуть молодежи истинное понимание духовных ценностей, воспитывать сознание, основанное на просвещенной вере, а не на внешних формах.

Религия должна служить очищению общества от нравственных пороков, способствовать укреплению социальной гармонии. У нас в каждом селе есть мечети, но важно, чтобы вместе с их количеством рос и уровень духовных лидеров. Они должны быть не только образованными, но и уважаемыми, способными вести людей за собой», — добавил он.

По мнению генерального секретаря ТЮРКСОЙ, сегодня Кыргызстан сталкивается с опасными религиозными тенденциями, превращаясь в некий полигон для экспериментов чуждых религиозных направлений.

«Мы обязаны сосредоточить усилия на развитии традиционной для нас религиозности, сформированной веками. Это вопрос национальной и духовной безопасности. Также я убежден, что религия должна оставаться вне сферы государственного управления. Ее миссия — духовное воспитание, моральная поддержка, а не вмешательство в политику. Только при четком разграничении этих сфер мы сможем сохранить устойчивость и гармонию в обществе», — резюмировал он.

Религия в эпоху перемен: от гуманитарной миссии до этики ИИ

Касым-Жомарт Токаев также отметил трансформацию религий в XXI веке — от традиционного духовного служения до участия в решении насущных вопросов: от гуманитарной помощи до климатических инициатив.

«Религиозные лидеры играют важную роль в продвижении Целей устойчивого развития. Их миссия — вдохновлять, защищать, объединять», — сказал он.

Президент Казахстана предложил создать межрелигиозную комиссию по этике развития искусственного интеллекта — своеобразный свод «заповедей для алгоритмов», основанный на уважении к человеческому достоинству и недопустимости дискриминации.

В числе ключевых инициатив форума — предложение Касым-Жомарта Токаева о создании «Движения за мир» при участии религиозных лидеров. Идея — объединение моральных авторитетов в нейтральном, неполитизированном призыве к прекращению насилия.

«Религиозные лидеры могут и должны стать моральным ядром глобального мира. Голос веры должен звучать настойчивее», — заявил глава государства.

Молодежь как хранитель диалога будущего

Отдельное внимание уделено молодежи. В рамках съезда прошел Форум молодых религиозных лидеров, объединивший новое поколение священнослужителей разных конфессий. Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на то, что именно молодежь станет носителем идей толерантности и взаимопонимания в будущем.

Съезд как глобальный маяк духовного единства

VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий продемонстрировал: несмотря на усиливающиеся глобальные разломы, религия остается силой, способной объединять, а не разъединять. Духовная дипломатия — это не утопия, а реальный механизм мирного сосуществования в эпоху перемен.

Фото Акорды. Съезд лидеров религий

Проведенный в Казахстане съезд не просто укрепил международный авторитет страны как площадки глобального диалога, но и стал символом того, что вера, культура и разум — при совместной работе — могут направить человечество к миру, справедливости и гармонии.

По итогам работы форума принята Астанинская декларация мира — 2025.

Участники выразили приверженность углублению межрелигиозного и межкультурного диалога как важного инструмента в усилиях, направленных на достижение мира, социальной стабильности и глобального сотрудничества. Они осудили экстремизм, радикализм и терроризм во всех формах и проявлениях и заявили о недопустимости использования религии в политических целях.