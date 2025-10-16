09:56
Общество

Казахстанский авиаперевозчик запускает прямой рейс по маршруту Астана — Бишкек

Казахстанский авиаперевозчик запускает прямой рейс по маршруту Астана — Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Qazaq Air.

Прямые рейсы будут выполняться с 10 ноября по направлению Астана — Бишкек — Астана.

Отмечается, что этот маршрут станет частью программы по развитию транспортной связности стран Центральной Азии, инициированной президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Рейс будет выполняться по понедельникам и четвергам.

Прямое авиасообщение обеспечивает удобство пассажирам и способствует развитию деловых, туристических и культурных связей региона, проинформировали в авиакомпании.
