13:22
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Общество

В Астане убит бывший замакима Алматы Ержан Бабакумаров

Фото из интернета. Бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров

В столице Казахстана минувшей ночью убит бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, Ержан Бабакумаров скончался в результате избиения. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. По данным источников, бывший чиновник проводил вечер в компании знакомых. Между присутствующими возник конфликт, который перерос в драку. В результате нанесенных побоев Ержан Бабакумаров получил смертельные травмы.

Следственные органы расследуют обстоятельства произошедшего.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349094/
просмотров: 1001
Версия для печати
Материалы по теме
Дайырбек Орунбеков об убийстве Айсулуу: Если бы не суд, она бы жила
Казахстанский авиаперевозчик запускает прямой рейс по маршруту Астана — Бишкек
Россия передала США архивные документы об убийстве Джона Кеннеди
Убил четверых девушек. МВД рассказало историю преступлений Кумарбека Абдырова
Выжившая после нападения Кумарбека Абдырова рассказала, как ей удалось спастись
МВД показало новое видео по делу о двойном убийстве в «Ак-Ордо»
В МВД сообщили подробности гибели подозреваемого в двойном убийстве в «Ак-Ордо»
МВД: При побеге ликвидирован подозреваемый в двойном убийстве в «Ак-Ордо»
Кыргызстанца, подозреваемого в убийстве таксиста в городе Ош, задержали в Москве
В Сокулуке при пьяной ссоре мужчина убил 71-летнего односельчанина
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
30 октября, четверг
13:22
В Бишкеке шесть подростков пострадали в ночном ДТП В Бишкеке шесть подростков пострадали в ночном ДТП
13:18
В Бишкеке проводится демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций
13:13
В Кожомкуле начали строить школу и детсад
13:01
Фестиваль российского кино «Кыргызстан-2025» стартовал в Бишкеке
13:00
Блошиные рынки Бишкека. Ретромузей под открытым небом