В Астане убит бывший замакима Алматы Ержан Бабакумаров

В столице Казахстана минувшей ночью убит бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, Ержан Бабакумаров скончался в результате избиения. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. По данным источников, бывший чиновник проводил вечер в компании знакомых. Между присутствующими возник конфликт, который перерос в драку. В результате нанесенных побоев Ержан Бабакумаров получил смертельные травмы.

Следственные органы расследуют обстоятельства произошедшего.