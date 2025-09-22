21:07
Павел Дуров выступит в Казахстане на форуме Digital Bridge — 2025

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров выступит на международном технологическом форуме Digital Bridge в Астане. Информацию подтвердил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Одним из ключевых событий форума станет торжественное открытие международного центра искусственного интеллекта Alem.ai, которое пройдет при участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В тот же день состоится пленарное заседание с участием ведущих мировых экспертов и лидеров технологической отрасли. Помимо Павла Дурова, на сессии выступят такие известные деятели, как государственный министр ОАЭ по вопросам ИИ, цифровой экономики и удаленной работы Омар Султан Аль-Олама, основатель и генеральный директор Sinovation Ventures Кай-Фу Ли, профессор Стэнфорда Илья Стребулаев и директор по исследованиям в Google Питер Норвиг. Модератором дискуссии выступит президент Solana Foundation Лили Лю.

Программа форума также включает питч-сессию лучших ИИ-проектов. Финалисты будут соревноваться в четырех категориях: школьники, студенты колледжей и вузов, а также стартап-команды. Их разработки будут представлены международным экспертам, инвесторам и представителям государства.
