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Происшествия

В Бодруме кыргызстанка под следствием за избиение сына. МИД выясняет подробности

В городе Бодруме Турции кыргызстанка избила сына. С жалобой в правоохранительные органы по этому поводу обратился отец ребенка, пишут местные СМИ.

Инцидент произошел 29 мая. Моменты насилия запечатлены камерой видеонаблюдения.

Как отмечается, супружеская пара находится в процессе развода. Женщина пришла к мужу домой в Бодрум. Утверждается, что пара время от времени ссорилась и что женщина вела себя грубо с ребенком.

IHA
Фото IHA. Скриншот из запечатленного видео

Отец подал жалобу на свою жену в правоохранительные органы. В своем заявлении он подчеркнул, что поведение его жены было непоследовательным и что она иногда кусала и била ребенка. Задержанная признала, что била ребенка по лицу, но сказала, что не кусала ему руки.

Пострадавшему назначили экспертизу. Решено передать ребенка временно отцу. В отношении женщины назначили психиатрическую экспертизу.

Комментируя ситуацию в пресс-службе МИД 24.kg рассказали, что в адрес дипломатических представительств Кыргызской Республики в Турции не поступало письменных или устных обращений по факту, отраженному в турецких СМИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334970/
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