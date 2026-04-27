Четырехлетняя девочка, выпавшая с матерью с шестого этажа, выписана из больницы. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова.

По ее словам, состояние ребенка удовлетворительное. Из стационара девочку забрали родственники по материнской линии.

Потребуется ли пострадавшей дальнейшая реабилитация, не уточняется.

Напомним, 4 апреля примерно в 17.10 из окна 6-го этажа квартиры, расположенной в микрорайоне «Джал», выпали двое малолетних детей вместе с матерью 1999 года рождения. Мать скончалась на месте, позднее в медицинском учреждении от травм, несовместимых с жизнью, скончалась ее дочь 2025 года рождения.

Четырехлетняя девочка поступила в детскую больницу в тяжелом состоянии, 10 апреля она вышла из комы.

В отношении супруга погибшей возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Он водворен в СИЗО до 4 июня.