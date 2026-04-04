Отец пострадавшего от нападения собак мальчика просит встречи с президентом

Бекзат Туйтеев, отец 6-летнего мальчика, который пострадал от нападения собак, просит о личной встрече с президентом Садыром Жапаровым. Об этом сообщает «Азаттык».

Мужчина рассказал, что ребенок еще находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

Бекзат Туйтеев сообщил, что для восстановления сорванной кожи головы и проведения пластики требуется дорогостоящая операция и выразил надежду на поддержку государства в этом вопросе.

Ранее он рассказывал СМИ, что голова ребенка осталась без части кожи. По его словам, врачи отметили, что смогли бы помочь, если бы содранная кожа была вовремя привезена в больницу.

Читайте по теме Отец мальчика, пострадавшего от собак: семья снимает жилье и воспитывает пятерых

Отец ребенка также просит справедливого расследования и принятия мер в отношении владельца дома, где содержались собаки. По его словам, сосед в доме не жил, но в его дворе постоянно находились собаки.

Напомним, в жилмассиве «Калыс-Ордо» Бишкека 1 апреля примерно в 15.30 стая собак напала на шестилетнего мальчика. По данным Минздрава, ребенок был доставлен в больницу с диагнозом: ушиб головного мозга средней степени тяжести, обширные раны головы с дефектом кожных покровов, множественные раны туловища и конечностей, травматический шок.

По данному факту милиция возбудила уголовное дело по статье 134 УК КР «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».