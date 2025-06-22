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Происшествия

МЧС призывает родителей не оставлять детей на пляже без присмотра

МЧС призывает родителей не оставлять детей на пляже без присмотра и научить их основным правилам поведения на воде.

«Жизнь ваших детей — ваша ответственность», — напомнили в ведомстве и подготовили видеоролик.

«Подростки и маленькие дети не понимают несчастных случаев на воде. Они могут случайно поскользнуться, утонуть и быть унесенными течением. Если с ними случится несчастный случай без присмотра взрослых, они не смогут выбраться самостоятельно. Всегда контролируйте и считайте детей. Убедитесь, что места для погружения безопасны. Научите их вести себя в воде», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня в водоеме ГЭС-5 в Чуйской области утонул подросток примерно 14 лет. В мае в Оше в реку Ак-Бууру упал мальчик. В селе Сосновка в канале утонул 15-летний школьник.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333665/
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