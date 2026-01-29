11:02
Происшествия

В жилмассиве «Бакай-Ата» погибли двое маленьких детей

Фото родных

В жилмассиве «Бакай-Ата» Бишкека около полуночи обнаружены тела двух ранее пропавших детей — девочки девяти лет и мальчика шести лет.

Ранее родители обратились в социальные сети с просьбой о помощи в поиске. Сообщалось, что дети вышли гулять около 17.00 и не вернулись домой. К поискам подключились соседи, родственники и жители района.

Примерно в 21.00 в жилмассив «Бакай-Ата» прибыли сотрудники милиции и службы Министерства чрезвычайных ситуаций, которые начали поисково-спасательные работы. Ближе к полуночи тела детей обнаружены в одном из ближайших водоемов. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление.

По словам местных жителей, дети часто приходили к этому водоему, в том числе чтобы кататься на льду. Как утверждают они, ранее данный водоем использовался в качестве золоотвала, что может представлять дополнительную опасность.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства трагедии выясняются, проводится доследственная проверка.

В милиции призывают родителей быть особенно внимательными к безопасности детей и не оставлять их без присмотра, особенно вблизи потенциально опасных объектов.
