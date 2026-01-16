14:43
Общество

Работники «Тазалыка» почтили память погибших сотрудников

Муниципальное предприятие «Тазалык» сообщило, что 2025-2026 годы стали для коллектива тяжелыми из-за трагических происшествий, в результате которых погибли и пострадали сотрудники. Руководство предприятия отметило, что эти утраты оставили глубокий след в сердцах коллег.

В знак памяти и молитвы о безопасности работников МП «Тазалык» провело түлоо. В ходе мероприятия был прочитан куран в честь умерших, также организована садака.

На предприятии подчеркнули, что просят благополучия и защиты для всех сотрудников, а также выражают соболезнования родным погибших.

Напомним, трагедия произошла 30 декабря в микрорайоне «Аламедин-1». По предварительной информации, один из работников «Тазалыка» поскользнулся и упал в канал, двое его коллег попытались спасти мужчину, однако всех троих унесло сильным течением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358125/
просмотров: 313
