Трагедия в Сокулуке: один из утонувших детей погиб в день своего рождения

Накануне в Сокулукском районе Чуйской области в небольшом пруду утонули трое четырехлетних детей. Как ранее сообщали, по предварительным данным, они провалились под лед водоема. Тела погибших местные жители извлекли из воды и передали сотрудникам милиции.

Местные жители рассказали подробности произошедшей трагедии. Погибшие дети приходились друг другу близкими родственниками: один был сыном брата, второй — сыном сестры, третий — ребенком сватьи. Один из погибших — Нурислам — был старшим ребенком в семье. 2 февраля, в день гибели, ему исполнилось четыре года.

В момент трагедии его отец вместе с младшим сыном находился в Сокулуке, где покупал подарок ко дню рождения.

По словам сельчан, дети вышли из дома дедушки и направлялись к родственникам, проживающим неподалеку. По пути они, возможно, заметили лед на поверхности воды и начали играть. Там вода из оросительного канала поступает по трубе и скапливается в небольшом пруду, глубина которого, по оценкам очевидцев, достигает полутора метров. Берега водоема не огорожены.

Жители села отмечают, что пруд расположен на окраине и не оборудован защитными ограждениями.