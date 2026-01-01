14:32
Общество

Найдено тело третьего работника «Тазалыка», погибшего в канале ТЭЦ

В Бишкеке завершены поиски трех сотрудников муниципального предприятия «Тазалык», упавших в технический канал ТЭЦ. Тело третьего погибшего обнаружено сегодня, сообщили в пресс-службе МЧС.

По их данным, поисково-спасательные работы вели с 30 декабря по поручению министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева.

Тело одного из мужчин нашли 30 декабря и передали сотрудникам милиции. Утром 31 декабря, около 9.50, спасатели обнаружили второго погибшего. Сегодня водолазы МЧС извлекли из канала тело третьего работника.

МЧС
Фото МЧС

В поисках задействовали около 150 человек — спасателей МЧС, милиционеров и представителей мэрии.

Власти столицы пообещали оказать материальную помощь семьям погибших.

Напомним, трагедия произошла 30 декабря в микрорайоне «Аламедин-1». По предварительной информации, один из работников «Тазалыка» поскользнулся и упал в канал, двое его коллег попытались спасти мужчину, однако всех троих унесло сильным течением.
