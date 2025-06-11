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Крупная компания не платила налоги. Долг превысил 57 миллионов сомов

Выявлен факт неуплаты налогов в бюджет на сумму свыше 57 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, крупная компания, осуществляющая коммерческую деятельность в сфере цифровых услуг, разработки мобильных и веб-приложений, онлайн-маркетинга и навигации, в течение длительного времени уклонялась от уплаты налогов.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налога в бюджет особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору» УК КР, проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332373/
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