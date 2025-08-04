Новые налоговые послабления в Кыргызстане. Президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в некоторые законодательные акты Кыргызстана «по вопросам уменьшения налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Закон направлен на создание благоприятной среды для бизнеса и позволит поддерживать экономическую стабильность и развитие страны, говорится в документе.
Какие изменения произойдут по принятому документу:
1. Упраздняется налог на имущество на транспортное средство.
2. Устанавливается нулевая ставка по налогу на имущество на земельный участок, относящийся к сельскохозяйственным угодьям (ставка действовала с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024-го).
3. Вводится запрет на проведение налоговых проверок до 1 января 2022 года, за исключением:
- внеплановой проверки при ликвидации организации и при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя;
- налоговых проверок, связанных с возмещением и/или возвратом суммы превышения НДС на основании заявления налогоплательщика НДС;
- налоговых проверок, связанных с принятием налоговым органом уточненной налоговой отчетности налогоплательщика;
- внеплановой проверки или перепроверки, назначенной на основании постановлений правоохранительных органов в соответствии с нормами, предусмотренными налоговым законодательством и Уголовно-процессуальным кодексом.
4. Списать налоговую задолженность, возникшую за налоговые периоды до 1 января 2022 года.
5. Предлагается установить льготный режим исполнения обязательства, полное или частичное освобождение от уплаты начисленной налоговой санкции, а также уплаты пеней в зависимости от срока уплаты полной суммы недоимки.