Новые налоговые послабления в Кыргызстане. Президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в некоторые законодательные акты Кыргызстана «по вопросам уменьшения налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон направлен на создание благоприятной среды для бизнеса и позволит поддерживать экономическую стабильность и развитие страны, говорится в документе.

Какие изменения произойдут по принятому документу:

1. Упраздняется налог на имущество на транспортное средство.

2. Устанавливается нулевая ставка по налогу на имущество на земельный участок, относящийся к сельскохозяйственным угодьям (ставка действовала с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024-го).

3. Вводится запрет на проведение налоговых проверок до 1 января 2022 года, за исключением:

внеплановой проверки при ликвидации организации и при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя;

налоговых проверок, связанных с возмещением и/или возвратом суммы превышения НДС на основании заявления налогоплательщика НДС;

налоговых проверок, связанных с принятием налоговым органом уточненной налоговой отчетности налогоплательщика;

внеплановой проверки или перепроверки, назначенной на основании постановлений правоохранительных органов в соответствии с нормами, предусмотренными налоговым законодательством и Уголовно-процессуальным кодексом.

4. Списать налоговую задолженность, возникшую за налоговые периоды до 1 января 2022 года.

5. Предлагается установить льготный режим исполнения обязательства, полное или частичное освобождение от уплаты начисленной налоговой санкции, а также уплаты пеней в зависимости от срока уплаты полной суммы недоимки.