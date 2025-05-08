Началось одностороннее временное перемирие, объявленное президентом РФ

В ночь на 8 мая началось временное перемирие, объявленное Владимиром Путиным в дни 80-летия Победы. Оно продлится до 11 мая.

Би-би-си сообшает, что «в первую ночь объявленного российским лидером Путиным трехдневного перемирия в небе над Украиной нет ни одного российского беспилотника-камикадзе. В то же время украинские источники сообщают о бомбовом ударе по Сумской области».

Издание утверждает, что «нет массированных налетов украинских беспилотников».

Напомним, Киев на трехдневное перемирие РФ не согласился.

Накануне Владимир Зеленский снова повторил, что у Украины есть свое предложение — прекратить боевые действия на 30 суток.

«Абсолютно справедливо, что российское небо — небо агрессора — сегодня зеркально тоже неспокойно», — заявил он в видеообращении, комментируя массированную атаку украинских беспилотников на РФ.

Будет ли Украина соблюдать перемирие, неизвестно. Ранее в Минобороны России пообещали зеркально отвечать на все попытки его нарушения.

Напомним, 28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы.

Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 Мая. Президент Украины назвал инициативу Владимира Путина о трехдневном прекращении огня с 7 по 9 мая «театральной постановкой».