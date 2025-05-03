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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 Мая

Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 Мая. Президент Украины назвал инициативу Владимира Путина о трехдневном прекращении огня с 7 по 9 мая «театральной постановкой», направленной на создание видимости выхода России из международной изоляции, пишет «Интерфакс-Украина».

СМИ
Фото СМИ. Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 Мая

Вместо краткосрочного перемирия украинская сторона настаивает на 30-дневном прекращении огня в соответствии с предложенной США стратегией.

«Давайте попробуем на 30 дней. Почему именно такой срок? Потому что за три, пять или семь дней невозможно договориться ни о чем серьезном», — пояснил Владимир Зеленский.

Он также заявил, что Киев не гарантирует безопасность руководителей государств, которые приедут на празднование 9 Мая в Москву.

Напомним, 28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы.

«Исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с 00.00 с 7 на 8 мая до 00.00 с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — говорится в сообщении.

Ранее это предложение Владимир Зеленский назвал «попыткой манипуляций».

Отметим, что американский лидер Дональд Трамп тоже выступает за 30-дневное прекращение огня в Украине.

Глава РФ также объявлял пасхальное перемирие, когда российская сторона остановила все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент Украины сначала отказался его поддерживать, но спустя несколько часов согласился.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328206/
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