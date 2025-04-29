Спецслужбы задержали главу Госалкоагентства и частника из-за этилового спирта

Спецслужбы задержали главу Государственного агентства по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции при кабинете министров КР Т.А.А. (Токтогулов Алмаз Анварбекович) и владельца частной компании. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

«Были получены данные по факту покровительства директором Госалкоагенства Т.А.А. незаконной деятельности спецпотребителя этилового спирта ОсОО «Нур&Ай компани». Установлено, что в 2023 году ОсОО «Нур&Ай компани» было включено в перечень специальных потребителей и субъектов, использующих этиловый спирт в медицинских, ветеринарных, технических и иных целях, согласно которому указанная компания по квоте могла приобретать этиловый спирт у госпредприятия «Кара-Балтинский спиртовой завод» без уплаты акцизного налога», — говорится в сообщении.

Таким образом, по данным спецслужб, руководитель «Нур&Ай компани» Т.Р.Ж., заручившись поддержкой директора Госалкоагентства, за определенное денежное вознаграждение реализовал приобретенный спирт не по назначению частным лицам на территории Бишкека и Чуйской области.

В итоге государству нанесен ущерб в особо крупном размере. Алмаза Токтогулова и владельца частной компании «Нур&Ай компани» Т.Р.Ж. 24 апреля водворили в СИЗО ГКНБ. В настоящее время в отношении других участников коррупционной схемы продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия для дальнейшего задержания и привлечения к уголовной ответственности.