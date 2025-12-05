Национальный банк Кыргызстана наращивает запасы золота. Такие данные содержатся в материалах Всемирного золотого совета (World Gold Council).

По данным экспертов, мировые центробанки в октябре 2025 года продолжили активное пополнение своих золотовалютных резервов, в совокупности купив 53 тонны золота.

Также на рынок после паузы вернулся Национальный банк Польши, приобретя 16 тонн золота. Общий объем его резервов достиг 531 тонны. Это самый крупный покупатель драгметалла.

Центральный банк Бразилии второй месяц подряд наращивает золотой запас, купив 16 тонн.

В числе приобретателей драгметалла — Центральный банк Узбекистана (9 тонн), Банк Индонезии (4 тонны), Центральный банк Турции (3 тонны), Чешский национальный банк (2 тонны), а также центробанки Ганы, Китая, Казахстана и Филиппин (более 1 тонны на каждого).

Нацбанк Кыргызстана тоже нарастил свои запасы — приобретено 2 тонны золота. КР занимает 15-е место в мире по объему покупок золота среди центральных банков.