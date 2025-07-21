Золото из Кыргызстана впервые продано Малайзии. Такие данные указаны в материалах Национального статистического комитета.

По его данным, в эту страну впервые продано 50 килограммов кыргызстанского драгметалла.

Отмечается, что за первые пять месяцев 2025 года золото из Кыргызстана экспортировалось в Великобританию, Швейцарию, Турцию.

Напомним, в первом квартале этого года КР сократила свои золотые резервы на 3,85 тонны. По состоянию на 1 апреля, запасы драгметалла составили 34,27 тонны.

Ранее стало известно, что Кыргызстан оказался в тройке крупнейших мировых продавцов золота.