Экономика

Польша и Казахстан стали мировыми лидерами по закупке золота в 2025 году

С начала 2025 года лидером по закупкам золота остается Национальный банк Польши, нарастивший резерв на 95 тонн. Следом за ним идет Нацбанк Казахстана с приростом в 49 тонн. Такие данные содержатся в материалах Всемирного золотого совета (World Gold Council).

Эксперты отмечают, что в ноябре прошлого года мировые центральные банки продолжили активное пополнение золотых резервов, приобретя 45 тонн драгоценного металла, Покупки немного снизились относительно октября, однако сохранили устойчивый высокий уровень.

Спрос на золото со стороны регуляторов оставался стабильным. За 11 месяцев 2025 года совокупный объем чистых покупок достиг 297 тонн. Наиболее значительный прирост в ноябре продемонстрировали центробанки Польши (+12 тонн) и Бразилии (+11 тонн). Также в числе активных покупателей были Узбекистан (+10 тонн), Казахстан (+8 тонн), Кыргызстан и Чехия (+2 тонны). Небольшое увеличение резервов зафиксировано у Банка Китая и Банка Индонезии — по одной тонне у каждого.

Напомним, золото обогнало доллар США и стало крупнейшим мировым резервным активом. Это изменение подчеркивает растущий интерес к золотым резервам среди центральных банков, которые увеличивают свои запасы в условиях нестабильности на финансовых рынках.  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357170/
просмотров: 296
