В Бишкеке приостановлена деятельность компании, нарушившей правила безопасности

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев 28 сентября совершил внеплановый объезд строительных объектов в Бишкеке.

В ходе проверки на стройке многоквартирного дома по адресу: улица Московская, 120 выявлены несоблюдение требований технической безопасности, а также отсутствие на объекте паспорта строительства, подтверждающего законность работ.

В результате строительной компании Even KZ, ведущей работы на данном объекте, выписан штраф, а строительство временно приостановлено.

Минстрой напоминает: на каждом строительном объекте должны строго соблюдаться правила технической безопасности, поскольку от этого напрямую зависят жизнь и здоровье людей.