Общество

Netflix отказался платить больше за Warner Bros. Компанию может купить Paramount

Стриминговый гигант объявил, что не будет увеличивать предложение по выкупу Warner Bros, чтобы превзойти предложенную Paramount Skydance цену в $31 за акцию, пишет BBC News.

Warner Bros владеет архивом фильмов, снятых в Голливуде на протяжении почти 100 лет, а также престижным телевизионным стриминговым сервисом HBO.

По условиям сделки с Netflix, которая теперь, вероятно, не состоится, он обязался выделить из своего состава эфирные телеканалы, в том числе новостной CNN.

Конгломератом Paramount Skydance владеет семья Эллисон, близкая к Дональду Трампу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363931/
