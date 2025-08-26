09:37
Происшествия

Может грозить тюремный срок! Милиция сделала предупреждение аптекарям

Главное управление внутренних дел Бишкека сделало строгое предупреждение предпринимателям в сфере фармацевтики и напомнило об уголовной ответственности.

«Оборот лекарственных препаратов, содержащих наркотические психотропные вещества, регулируется в соответствии с постановлением кабинета министров КР «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике». Указанные препараты подлежат строгому контролю, а их незаконное хранение, распространение или продажа влекут уголовную ответственность», — говорится в сообщении.

Другими словами, за продажу препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, без соответствующего рецепта от лечащего врача грозит уголовное наказание, вплоть до тюремного срока.

Напомним, накануне сообщалось, что сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека задержали 47-летнюю И.Н. по подозрению в продаже наркосодержащих препаратов без рецепта врача. Во время обыска в квартире задержанной были изъяты 2 тысячи 84 флакона препаратов, стоимость которых составляет 1 миллион 184 тысячи сомов. Кроме того, были изъяты 7 служебных удостоверений.
