14:23
Общество

В Кыргызстане намерены запустить мобильные точки продажи мяса

Подведомственное Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» провело презентацию проекта мобильных пунктов продажи мяса.

В рамках мероприятия представлен пилотный проект, направленный на обеспечение населения качественной мясной продукцией по социальным ценам. Планируется запуск современных мобильных торговых точек (фудтраков).

Данная инициатива нацелена на повышение доступности продовольствия, создание прямого механизма поставок от производителя к потребителю.

Реализация проекта позволит расширить доступ городского населения и жителей отдаленных регионов к мясной продукции, а также внесет вклад в стабильность внутреннего рынка.
