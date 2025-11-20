«Дагестанская» схема продажи машин из Кыргызстана набирает обороты в России

В России набирает популярность так называемая дагестанская схема продажи машин из Кыргызстана. Об этом сообщает Autonews.ru.

Фото иллюстративное

По данным интернет-издания, в продаже на популярных классифайдах появилось большое количество машин с невероятно низким ценником. Приобретая такие автомобили, россияне могут сэкономить от нескольких сотен тысяч до миллиона и более рублей.

Юристы прокомментировали последствия таких сделок.

«Дагестанская» схема чаще всего практикуется в Южном федеральном округе и республиках Северного Кавказа — Чечне, Ингушетии и Дагестане. Жители республик размещают объявления о продаже машин с невероятно привлекательными ценниками. На первый взгляд, это беспроблемные, зачастую абсолютно новые автомобили: без повреждений, с хорошей комплектацией и приятным внешним видом. Однако все не настолько гладко, как может показаться.

Предлагаемые по привлекательным ценам автомобили оформлены на граждан Кыргызстана, чего не скрывают их продавцы. Сами автомобили продаются от лица родственников автовладельцев по генеральной доверенности с правом переоформления.

Заниженная стоимость машин объясняется продавцами низкими пошлинами, действующими в КР. Покупатель такого автомобиля, стоящего на учете в КР, может ездить по территории России до одного года, после чего придется выехать на машине из страны и заехать вновь, не забыв при этом переоформить генеральную доверенность от собственника на управление транспортным средством.

Чем рискуют покупатели, рассказал юрист Лев Воропаев. По его словам, покупку таких автомобилей полноценным приобретением транспортного средства считать нельзя изначально.

«Здесь слово «покупка» юридически неприменимо. Формально происходит не смена собственника транспортного средства, а лишь управление автомобилем на основании доверенности. То есть право собственности не переходит к новому приобретателю. Формально гражданин покупает право владения этим транспортным средством, то есть пользования, за фактическую стоимость автомобиля. Но с точки зрения обычного потребителя автомобиль покупается чуть ли не в два раза дешевле, чем он стоит в России. Ему кажется, что он экономит безумные деньги», — пояснил он.

Подтвердил эту информацию и директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов. Эксперт подчеркнул, что такая сделка — это никакая не покупка «по доверенности». Автомобиль фактически даже не становится собственностью покупателя.

По мнению экспертов, пользоваться такими транспортными средствами, приобретенными по доверенности по заниженной цене, в обозримой перспективе россияне вряд ли смогут.

Лев Воропаев предупредил, что владение автомобилем, ввезенным в Россию из Армении, Абхазии и Казахстана, показало, что подобные схемы работают до поры до времени. Фактически машины, растаможенные по более низким тарифам в Кыргызстане, не должны выезжать за ее пределы.

«Мы не знаем, какие размеры таможенных платежей были уплачены за эти автомобили в КР. Если они были уплачены не по ставкам ЕАЭС, а по ставкам для внутреннего пользования, то этот товар является условно выпущенным на территории ЕАЭС и не является товаром союза. Если начнется массовый ввоз, я так понимаю, все идет к этому, то государство даст команду, введет определенные нормативы, и эти автомобили начнут изымать на штрафстоянки, как это было с машинами на абхазских и армянских номерах. Водителей привлекали к ответственности за то, что они управляли этими автомобилями», — уточнил юрист.