Бишкекчанка продавала наркосодержащие препараты без рецепта врача

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека задержали 47-летнюю И.Н. по подозрению в продаже наркосодержащих препаратов без рецепта врача. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.



