Происшествия

Бишкекчанка продавала наркосодержащие препараты без рецепта врача

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека задержали 47-летнюю И.Н. по подозрению в продаже наркосодержащих препаратов без рецепта врача. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Во время обыска в квартире задержанной были изъяты 2 тысячи 84 флакона препаратов, стоимость которых составляет 1 миллион 184 тысячи сомов. Кроме того, были изъяты 7 служебных удостоверений. Возбуждено дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенный группой лиц по предварительному сговору» УК КР.

По данным милиции, эти препараты включены в перечень веществ, подлежащих строгому контролю в соответствии с действующим законодательством КР. Подозреваемая задержана и водворена в СИЗО-1. Следствие продолжается.
