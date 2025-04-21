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Происшествия

Прокуратура установила факт незаконной приватизации 11 кабинетов в школе № 67

Прокуратура Свердловского района Бишкека по итогам проверки установила, что 11 кабинетов в средней школе № 67 общей площадью 751,2 квадратных метра незаконно переданы в частную собственность.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 10 апреля подан иск в Свердловский районный суд о признании недействительным права собственности. В настоящее время дело находится на рассмотрении.

Также в надзорном органе добавили, что по данному факту ГКНБ возбудил уголовное дело по статье 336 «Коррупция» УК КР. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверять законность приватизации учебных кабинетов школы № 67. До этого депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева на своей странице в Facebook написала, что весь первый этаж учебного заведения передан частникам. По ее данным, помещения социального объекта отданы в аренду на 49 лет.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326798/
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