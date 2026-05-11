На территории старого Ошского рынка в Бишкеке хотят создать общественную зону

На территории старого Ошского рынка в Бишкеке планируют создать современную зеленую и общественную зоны, а также пространство для отдыха горожан. Об этом на встрече с горожанами сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев.

По его словам, согласно утвержденному кабинетом министров Генеральному плану Бишкека, данный участок относится к деловой зоне. При этом власти рассматривают возможность обустройства там современной зеленой территории. Для этого дополнительно разработают детальный план застройки, где предусмотрят общественные пространства и зоны отдыха.

О планах переноса Ошского рынка власти Бишкека говорят с 2023 года. Новый рынок строится на севере столицы, за пределами центральной части города. Проект предусматривает крупный торговый комплекс с крытыми павильонами, складскими помещениями, инженерной инфраструктурой и парковкой.

Напомним, 11 мая в рамках поручения президента глава столичного муниципалитета встречается с жителями Свердловского района. Мероприятие проходит в открытом формате в актовом зале Кыргызско-Российского Славянского университета с участием представителей служб мэрии, районных МТУ и активистов.