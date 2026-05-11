На развитие водоснабжения и канализации Бишкека направят 9,5 миллиарда сомов

На развитие систем водоснабжения и канализации Бишкека в рамках административно-территориальной реформы в 2026 году направят 9,5 миллиарда сомов. Об этом сообщил мэр Айбек Джунушалиев на встрече с жителями Свердловского района, когда горожане подняли вопросы плохой работы ирригационной и дренажной систем.

Главными темами встречи стали проблемы городской инфраструктуры — плохое состояние ирригационной и дренажной систем, отсутствие детских площадок и нехватка общественных пространств для детей. Жители жаловались, что из-за проливных дождей в районе регулярно возникают подтопления, что свидетельствует о неудовлетворительной работе дренажной системы.

Отдельно горожане подняли вопрос строительства детских площадок. По словам жителей, в одном из микрорайонов есть земельный участок, но разрешение на его использование под детскую площадку не выдают уже восемь месяцев.

Одним из главных заявлений встречи стала информация о том, что 9,5 миллиарда сомов направят на развитие систем водоснабжения и канализации в рамках административно-территориальной реформы. Средства планируют использовать для модернизации инфраструктуры и решения накопившихся коммунальных проблем города.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отвечает на вопросы жителей и заверил, что обращения горожан возьмут в работу.

Напомним, 11 мая в рамках поручения президента глава столичного муниципалитета встречается с жителями Свердловского района. Мероприятие проходит в открытом формате в актовом зале Кыргызско-Российского Славянского университета с участием представителей служб мэрии, районных МТУ и активистов.