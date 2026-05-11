17:32
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

На развитие водоснабжения и канализации Бишкека направят 9,5 миллиарда сомов

Фото 24.kg. Встреча мэра Бишкека с жителями Свердловского района столицы

На развитие систем водоснабжения и канализации Бишкека в рамках административно-территориальной реформы в 2026 году направят 9,5 миллиарда сомов. Об этом сообщил мэр Айбек Джунушалиев на встрече с жителями Свердловского района, когда горожане подняли вопросы плохой работы ирригационной и дренажной систем.

Главными темами встречи стали проблемы городской инфраструктуры — плохое состояние ирригационной и дренажной систем, отсутствие детских площадок и нехватка общественных пространств для детей. Жители жаловались, что из-за проливных дождей в районе регулярно возникают подтопления, что свидетельствует о неудовлетворительной работе дренажной системы.

Отдельно горожане подняли вопрос строительства детских площадок. По словам жителей, в одном из микрорайонов есть земельный участок, но разрешение на его использование под детскую площадку не выдают уже восемь месяцев.

Одним из главных заявлений встречи стала информация о том, что 9,5 миллиарда сомов направят на развитие систем водоснабжения и канализации в рамках административно-территориальной реформы. Средства планируют использовать для модернизации инфраструктуры и решения накопившихся коммунальных проблем города.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отвечает на вопросы жителей и заверил, что обращения горожан возьмут в работу.

Напомним, 11 мая в рамках поручения президента глава столичного муниципалитета встречается с жителями Свердловского района. Мероприятие проходит в открытом формате в актовом зале Кыргызско-Российского Славянского университета с участием представителей служб мэрии, районных МТУ и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373370/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Отдельные фонды «Бишкекводоканала» изношены на 80 процентов
Расширение Бишкека. В столице ищут землю под новые водозаборы
Строительство канализации в Ноокате начнется в 2027 году
Ассенизаторские машины незаконно сливают отходы в переулках Бишкека
В Бишкеке произошел прорыв водопроводной трубы, вода продолжает течь по улицам
В Узгене и Кызыл-Кие обновили системы водоснабжения
Современную станцию очистки сточных вод в городе Караколе откроют в августе
Жители МТУ «Аламедин» жалуются на состояние улицы Набережной
В центре Бишкека прорвало канализационную систему
На замену водопроводных сетей в новых районах Бишкека нужно 2,5 миллиарда сомов
Популярные новости
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
11 мая, понедельник
17:21
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
17:11
На территории старого Ошского рынка в Бишкеке хотят создать общественную зону
17:03
На развитие водоснабжения и канализации Бишкека направят 9,5 миллиарда сомов
16:18
Государству вернули 319 гектаров сельхозземель в Баткенской области
16:11
Из Каракола запускают новые автобусные рейсы в Бишкек, Алматы и Ташкент