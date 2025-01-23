На Сахалине задержали кыргызстанца, сбившего женщину и девочку

Следственным отделом СУ УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Кыргызстана, который сбил женщину с девочкой. Об этом пишет издание sakhalinmedia.ru.

Установлено, что 20 января он, управляя технически исправным автомобилем, сбил 40-летнюю жительницу Южно-Сахалинска и ее девятилетнюю дочь, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной версии, причиной ДТП стало несоблюдение водителем скоростного режима.

Пешеходы получили многочисленные травмы.



По ходатайству следователя судом водителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

