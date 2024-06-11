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Происшествия

В Сокулуке мужчина продал чужой контейнер и сбежал с 85 тысячами сомов

В Сокулукском районе задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 10 июня с заявлением в милицию обратился К.А., 1991 года рождения, и просил принять меры в отношении Г.Д. Последний в мае 2023-го продал 40-тонный контейнер, принадлежащий О.А., и скрылся с 85 тысячами сомов.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Г.Д. задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проверяется его причастность к другим преступлениям.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296351/
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