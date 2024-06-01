21:13
USD 87.70
EUR 95.02
RUB 0.97
Происшествия

Видео одного из атакованных ракетами объектов опубликовал президент Украины

Видеоролик одного из разрушенных ракетным ударом объектов опубликовал президент Украины.

Владимир Зеленский опубликовал видео одного из объектов энергетики, который сегодня разрушен очередным ракетным ударом российских войск. О каком именно объекте идет речь, неизвестно.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 июня российские войска с помощью ракет и дронов нанесли удар по инфраструктурным объектам в пяти областях Украины. По данным российских Telegram-каналов, среди них были:

  • Днепровская ГЭС, машинный зал № 1;
  • Буштырская ТЭС в Ивано-Франковской области;
  • Ладыжинская ТЭС в Винницкой области;
  • Кременчугская ГЭС;
  • портовая инфраструктура в Одессе;
  • подземное газохранилище и аэродром в Стрые Львовской области, склады в районе аэродрома.

По сведениям украинского Министерства энергетики, обе атакованные теплоэлектростанции получили серьезные повреждения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295599/
просмотров: 1651
Версия для печати
Материалы по теме
Российские войска вновь нанесли массированный удар по украинской энергосистеме
Президент Украины дал интервью журналистам из Центральной Азии
ЕС одобрил передачу Киеву доходов от замороженных активов России
Венгрия заблокировала резолюцию Совета Европы по украинскому мирному плану
У России планов по взятию украинского Харькова нет — Владимир Путин
«Секретный» план завершения конфликта в Украине разработал Дональд Трамп
Глобальные военные расходы достигли исторического максимума в 2023 году
Кыргызстанец, осужденный за участие в войне в Украине, получит убежище в РФ
Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине
День Победы. В Петербурге увековечат имя кыргызстанки Токтогон Алтыбасаровой
Популярные новости
Жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области ощутили землетрясение Жители Бишкека и Чуйской области ощутили землетрясение
Получила более $200&nbsp;тысяч. ГКНБ задержал члена адвокатской коллегии Получила более $200 тысяч. ГКНБ задержал члена адвокатской коллегии
Кыргызстанец хотел принять участие в&nbsp;теракте в&nbsp;Европе. ГКНБ его задержал Кыргызстанец хотел принять участие в теракте в Европе. ГКНБ его задержал
ГКНБ конфисковал в&nbsp;пользу государства Lexus RX&nbsp;300 и&nbsp;два Hyundai Porter ГКНБ конфисковал в пользу государства Lexus RX 300 и два Hyundai Porter
Бизнес
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
1 июня, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 июня: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 июня: без осадков
19:03
В Бишкеке открылся IV Международный детский фестиваль «Наристе-2024»
18:10
Водоканал за 480 миллионов сомов ввели в эксплуатацию в Баткене
17:17
Предприятие по сортировке и переработке отходов запустили в городе Ош
16:33
Победители конкурса «Язык Пушкина на родине Айтматова» поедут в Санкт-Петербург