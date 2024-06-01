Видео одного из атакованных ракетами объектов опубликовал президент Украины

Видеоролик одного из разрушенных ракетным ударом объектов опубликовал президент Украины.

Владимир Зеленский опубликовал видео одного из объектов энергетики, который сегодня разрушен очередным ракетным ударом российских войск. О каком именно объекте идет речь, неизвестно.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 июня российские войска с помощью ракет и дронов нанесли удар по инфраструктурным объектам в пяти областях Украины. По данным российских Telegram-каналов, среди них были:

Днепровская ГЭС, машинный зал № 1;

Буштырская ТЭС в Ивано-Франковской области;

Ладыжинская ТЭС в Винницкой области;

Кременчугская ГЭС;

портовая инфраструктура в Одессе;

подземное газохранилище и аэродром в Стрые Львовской области, склады в районе аэродрома.

По сведениям украинского Министерства энергетики, обе атакованные теплоэлектростанции получили серьезные повреждения.