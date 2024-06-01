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Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Российские войска вновь нанесли массированный удар по украинской энергосистеме

В ночь на 1 июня российские войска вновь нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

По его данным, под удар попали инфраструктурные объекты в пяти регионах республики — в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. В настоящее время специалисты оценивают масштаб повреждений и ликвидируют последствия ударов.

из интернета
Фото из интернета. Области Украины, в которых по объектам инфраструктуры нанесли ракетно-бомбовые удары
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что в ночь на 1 июня российские войска нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры. Утверждается, что в ходе атаки на топливно-энергетический сектор применялись ракеты воздушного, морского и наземного базирования, ударные БПЛА.

По сведениям некоторых Telegram-каналов, в результате ночной атаки серьезно повреждены две ТЭС.

Всего по территории Украины запустили 53 ракеты и 47 ударных БПЛА «Герань», утверждают украинские СМИ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295593/
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