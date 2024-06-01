Российские войска вновь нанесли массированный удар по украинской энергосистеме

В ночь на 1 июня российские войска вновь нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

По его данным, под удар попали инфраструктурные объекты в пяти регионах республики — в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. В настоящее время специалисты оценивают масштаб повреждений и ликвидируют последствия ударов.

Фото из интернета. Области Украины, в которых по объектам инфраструктуры нанесли ракетно-бомбовые удары

По сведениям некоторых Telegram-каналов, в результате ночной атаки серьезно повреждены две ТЭС.

Всего по территории Украины запустили 53 ракеты и 47 ударных БПЛА «Герань», утверждают украинские СМИ.