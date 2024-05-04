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Происшествия

Трагедия в Сузаке. В одной семье пострадали двое детей

В результате наезда грузовика на школьников в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области в одной семье пострадали двое детей. Об этом в прямом эфире сообщил их отец Кутманбек Дыйканбаев.

По его словам, детям 9 и 11 лет. Младший в числе тех, кого доставили в Бишкек на самолете и поместили в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Его состояние тяжелое.

«Он получил перелом ключицы, челюсти в трех местах, ноги в двух местах. На голове две шишки. Дети стояли первыми. Сбили их, когда они хлопали. Не успели отреагировать. Сейчас младший в реанимации. Старший остался в больнице в Джалал-Абаде. Мы с женой не хотели отпускать их на это мероприятие», — сказал Кутманбек Дыйканбаев.

Он отметил, что получил по 50 тысяч сомов за каждого ребенка в качестве компенсации.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что по поручению главы государства Садыра Жапарова пострадавшим детям в реанимации из президентского фонда выделили по 200 тысяч сомов каждому. Остальным по 50 тысяч сомов.

Напомним, Садыр Жапаров поручил обеспечить детей необходимыми медикаментами и круглосуточным наблюдением врачей.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 35 человек, 20 находятся в больнице. Водитель задержан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293185/
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