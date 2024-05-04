Трагедия в Сузаке. В одной семье пострадали двое детей

В результате наезда грузовика на школьников в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области в одной семье пострадали двое детей. Об этом в прямом эфире сообщил их отец Кутманбек Дыйканбаев.

По его словам, детям 9 и 11 лет. Младший в числе тех, кого доставили в Бишкек на самолете и поместили в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Его состояние тяжелое.

«Он получил перелом ключицы, челюсти в трех местах, ноги в двух местах. На голове две шишки. Дети стояли первыми. Сбили их, когда они хлопали. Не успели отреагировать. Сейчас младший в реанимации. Старший остался в больнице в Джалал-Абаде. Мы с женой не хотели отпускать их на это мероприятие», — сказал Кутманбек Дыйканбаев.

Он отметил, что получил по 50 тысяч сомов за каждого ребенка в качестве компенсации.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что по поручению главы государства Садыра Жапарова пострадавшим детям в реанимации из президентского фонда выделили по 200 тысяч сомов каждому. Остальным по 50 тысяч сомов.