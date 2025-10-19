В центре Бишкека произошло ДТП, в котором погиб подросток

В центре Бишкека вечером 18 октября произошло дорожно-транспортное происщшествие, в котором погиб подросток. Об этом сообщают очевидцы.

По их данным, авария произошла на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева. По предварительной информации, один из автомобилей двигался с большой скоростью, а в это время другая легковушка хотела проехать на мигающий зеленый сигнал светофора. В результате две машины столкнулись. Одно из авто от удара отбросило в сторону. Удар был такой силы, что машина снесла светофор и фонарный столб.

Свидетели ДТП сообщили, что есть пострадавшие, а 13-летний мальчик погиб. Информацию позже подтвердили в правоохранительных органах.

На место ЧП прибыли сотрудники милиции, разбирательство продолжается. Факт зарегистрирован в журнале учета информации, машины отправлены на штрафстоянку, назначены экспертизы.