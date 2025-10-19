10:03
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Происшествия

В центре Бишкека произошло ДТП, в котором погиб подросток

В центре Бишкека вечером 18 октября произошло дорожно-транспортное происщшествие, в котором погиб подросток. Об этом сообщают очевидцы.

По их данным, авария произошла на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева. По предварительной информации, один из автомобилей двигался с большой скоростью, а в это время другая легковушка хотела проехать на мигающий зеленый сигнал светофора. В результате две машины столкнулись. Одно из авто от удара отбросило в сторону. Удар был такой силы, что машина снесла светофор и фонарный столб.

Свидетели ДТП сообщили, что есть пострадавшие, а 13-летний мальчик погиб. Информацию позже подтвердили в правоохранительных органах.

На место ЧП прибыли сотрудники милиции, разбирательство продолжается. Факт зарегистрирован в журнале учета информации, машины отправлены на штрафстоянку, назначены экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347686/
просмотров: 535
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке легковушка ехала задним ходом и задавила ребенка
В Джалал-Абаде водитель BMW сбил двух детей: один погиб, другой в реанимации
Милиция задержала водителя, сбившего насмерть трехлетнюю девочку в Токмаке
В Бишкеке автоинспекторы разыскивают водителя, сбившего на зебре школьника
В ГУОБДД признают, что «остро стоит вопрос с ДТП, которые уносят жизни детей»
В Китае автобус въехал в толпу детей и родителей у школы, погибли 11 человек
В Бишкеке 24-летний водитель сбил двух школьниц. Их госпитализировали
Подростка сбили насмерть в селе Восток
Три подростка погибли в страшном ДТП на Иссык-Куле
Женщина скончалась в реанимации после ДТП с мотоциклом в Джалал-Абаде
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали В Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали
В&nbsp;Бишкеке обнаружен подпольный цех по&nbsp;производству контрафактного алкоголя В Бишкеке обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
ГКНБ задержал автора угроз о&nbsp;терактах в&nbsp;Бишкеке: ею&nbsp;оказалась гражданка&nbsp;КР ГКНБ задержал автора угроз о терактах в Бишкеке: ею оказалась гражданка КР
В&nbsp;Бишкеке эвакуировали посетителей ТЦ&nbsp;&laquo;Ала-Арча&raquo; В Бишкеке эвакуировали посетителей ТЦ «Ала-Арча»
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
19 октября, воскресенье
10:00
Днем в Бишкеке еще тепло. Прогноз погоды на 20-22 октября Днем в Бишкеке еще тепло. Прогноз погоды на 20-22 октяб...
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным 19 октября в Бишкеке было в 1952 году
09:17
В центре Бишкека произошло ДТП, в котором погиб подросток
09:00
Неделя-24. Кто угрожал бишкекским школам и как раскрыли серию убийств женщин
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 октября, суббота
23:43
Комета Lemmon приблизится к Земле на 89 миллионов километров
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:31
Золото и кожа. Компания Vertu вернулась на рынок смартфонов с новой моделью
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 октября: ожидаются дожди
20:39
Кыргызстанки вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу в Мексике