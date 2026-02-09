19:55
Происшествия

В Нарынской области в результате ДТП погибли двое школьников

Авария произошла в ночь на 8 февраля в Кочкорском районе. Как сообщили агентству «Кабар» в районном подразделении Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, жертвами ДТП стали двое учеников 10-го класса средней школы имени Нинакан Жундубаевой.

По словам начальника районного подразделения ГУОБДД Азизбека Аблабек уулу, один из подростков управлял автомобилем марки Kia, в салоне находились трое школьников. После аварии всех доставили в реанимационное отделение Кочкорской районной больницы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое подростков скончались. Состояние третьего пострадавшего оценивается как стабильное.

Отмечается, что в день происшествия родители школьников находились в Бишкеке, а дети взяли автомобиль без разрешения взрослых. Предварительной причиной ДТП называется превышение скорости.

По официальным данным, в 2025 году в Кыргызстане произошло 8 тысяч 456 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли 900 человек, еще 12 тысяч 169 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами ДТП в стране остаются превышение скорости, выезд на встречную полосу, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также неудовлетворительное состояние отдельных автодорог.
