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Происшествия

Задержан сотрудник Узгенского райсуда. Требовал $2 тысячи за решение дела

По факту мошенничества задержан сотрудник Узгенского районного суда. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, сотрудник административно-хозяйственного отдела Узгенского районного суда Ошской области И.Т.З. требовал $2 тысячи за содействие в положительном решении имущественного спора по гражданскому делу.

24 апреля И.Т.З задержали. При обыске автомашины и дома нашли ранее переданные заявителем 150 тысяч сомов.

Установлено, что И.Т.З. как работник Узгенского районного суда предоставлял так называемые посреднические услуги по решению отдельных вопросов касаемо гражданских и уголовных дел, рассматриваемых в суде.

«В поисках справедливости для предотвращения вынесения неправосудных решений граждане нередко вынуждены искать любые способы защиты своих законных прав. Подобными случаями часто пользуются посредники из числа действующих работников судов, адвокатов, а также различных сомнительных лиц, зарабатывая на проблемах граждан мошенническими способами», — отметили в ГКНБ.

ГКНБ просит не обращаться к различным лицам, обещающим оказать влияние на исход судебных решений, а подавать заявления в компетентные органы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292907/
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