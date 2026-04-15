Вода, газификация, школы. Какие вопросы задавали президенту в Узгенском районе

Президент в рамках рабочей поездки по Ошской области встретилися с жителями Узгенского района.

Садыр Жапаров на встрече с жителями Узгенского района

Садыр Жапаров и участники обсудили темы развития инженерной инфраструктуры, включая газификацию и обеспечение чистой питьевой водой, а также вопросы здравоохранения и повышения доступности медицинских услуг.

Прозвучали обращения о социальной поддержке населения, обеспечении жильем, развитии социальной инфраструктуры, включая строительство образовательных и спортивных объектов, а также о благоустройстве территорий.

Также поднимались вопросы рационального использования земельных ресурсов, урегулирования правовых споров, защиты прав граждан и создания условий для развития предпринимательства и переработки сельскохозяйственной продукции.

По итогам глава КР дал ряд поручений государственным органам.