Садыр Жапаров рассказал узгенцам, какие работы проведены в районе властями

Президент Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки по Ошской области встретился с жителями Узгенского района.

Жители Узгенского района пришли на встречу с Садыром Жапаровым

По его словам, сельское хозяйство — это отрасль, обеспечивающая продовольственную безопасность страны, предоставляющая рабочие места и формирующая значительную часть валового регионального продукта.

«В процессе земледелия большое значение имеет оросительная вода. В связи с этим в районе ведутся работы по решению проблемы обеспечения оросительной водой, включая внедрение насосных станций и водосберегающих технологий. Запланировано строительство объектов водоснабжения массива Жаман-Адыр в два этапа. Ведутся проектные работы по реабилитации канала Ак-Турпак. Также проводятся исследования по строительству БДР на реке Зергер и водохранилища Куршаб-Сай», — проинформировал сельчан глава государства.

По его данным, в Узгенском районе из 108 сел обеспечено чистой водой 51. В 22 уже начаты работы по восстановлению систем водоснабжения.

«В целях улучшения дорожной инфраструктуры в январе — сентябре 2025-го за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также областных и районных фондов развития построено 124 километра дорог. В этом году планируется отремонтировать 71 километр дорог. В прошлом году в районе завершено строительство 44 социальных объектов, в 2026-м запланировано возведение 20 объектов», — сказал Садыр Жапаров.

Также ведутся строительные работы в двух из семи аварийных школ, а также в нескольких детских садах. Вопрос нехватки педагогических кадров решается путем привлечения учителей из соседних школ на условиях совмещения и через переподготовку и получение второй специальности.

«Вопросы строительства объектов здравоохранения и обеспечения медицинским оборудованием будут решаться системно. Я ознакомился с ходом строительства нового здания центра общеврачебной практики Узгенского района, рассчитанного на 350 мест. Кроме того, в селе Ынтымак возводят фельдшерско-акушерский пункт», — добавил президент.
