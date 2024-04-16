В Чуйской области задержали еще одного захватчика сельскохозяйственной земли

В Чуйской области задержали еще одного подозреваемого, который, подделав документы, продавал земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, в милицию обратился Т.И. с заявлением о том, что неизвестные, захватив сельскохозяйственные земли в селе Военно-Антоновка, продали их под строительство домов.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов» УК КР.

Задержан подозреваемый Ж.Б., 1981 года рождения. Он водворен в ИВС.

Напомним, накануне задержан 48-летний мужчина З.Б., который также подозревается в продаже земель сельхозназначения.