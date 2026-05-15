10:06
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Происшествия

В Казахстане на кыргызстанку оформили четыре компании с крупными долгами

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев рассказал в своих социальных сетях о случае с гражданкой Кыргызстана Зариной Рахматовой, на которую в Казахстане зарегистрировали несколько компаний с крупными долгами.

По словам депутата, Зарина Рахматова, работающая подологом в Бишкеке, в конце апреля отправилась в Алматы. При пересечении границы ее пропустили в Казахстан, но сообщили о наличии «красного флажка» в базе данных.

Позже выяснилось, что на имя кыргызстанки зарегистрированы четыре товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) в Казахстане. Как отметил Дастан Бекешев, компании задолжали государству почти $300 тысяч, в том числе по утилизационным сборам. Фирмы зарегистрированы в разных регионах страны.

Депутат сообщил, что женщина начала разбираться в ситуации и узнала, что компании могли быть оформлены по доверенности или с использованием чужих данных. После ей пришлось обращаться в различные государственные органы Казахстана, а затем — в МИД, Генеральную прокуратуру и правоохранительные органы Кыргызстана.

Дастан Бекешев подчеркнул, что подобные мошеннические схемы ранее встречались и в Кыргызстане.

По его словам, в прошлом злоумышленники регистрировали компании на социально уязвимых граждан, в том числе на незрячих людей, после чего фирмы накапливали долги.

Депутат призвал кыргызстанцев, которые часто посещают Казахстан, быть внимательными и проверять, не зарегистрированы ли на их имя компании или иная предпринимательская деятельность без их ведома.

«Будьте начеку. Такого рода мошеннические схемы происходят в соседних странах. Наши граждане могут попасть в эти сети, даже не участвуя в этих вещах», — отметил Бекешев. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/373875/
просмотров: 409
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве с сельхозпродукцией
Бишкекчанин отдал $85 тысяч за «дешевую квартиру» и остался ни с чем
В Бишкеке женщина подозревается в мошенничестве с авто. Ущерб — $22,7 тысячи
Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
В Кыргызстане мошенники рассылают поддельные уведомления об оплате налогов
Мошенники из Казахстана обманули слабослышащих кыргызстанцев на миллионы
Преступность в Кыргызстане выросла на 12,3 процента из-за всплеска мошенничества
Взламывают аккаунты. Нацбанк КР предупредил об активизации мошенников в Telegram
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 9 миллионов сомов
В Ошской области задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника милиции
Популярные новости
Массовая драка с&nbsp;участием мигрантов из&nbsp;Центральной Азии произошла в&nbsp;России Массовая драка с участием мигрантов из Центральной Азии произошла в России
В&nbsp;Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и&nbsp;получил протоколы В Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и получил протоколы
В&nbsp;Иссык-Кульской области у&nbsp;мужчины нашли 109 кустов опийного мака и&nbsp;оружие В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опийного мака и оружие
В&nbsp;Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняются в&nbsp;18&nbsp;преступлениях В Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняются в 18 преступлениях
Бизнес
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
15 мая, пятница
10:00
Нотариальные услуги через смартфон: пошаговая инструкция, как ими пользоваться Нотариальные услуги через смартфон: пошаговая инструкци...
09:49
Продал гашиш и лицом в пол. В Джалал-Абаде задержали иностранца из Турции
09:46
Бензин продавали прямо на улице. В Бишкеке составили десятки протоколов
09:46
Атака на Иран — это геополитическая авантюра Запада, заявил Шойгу в Бишкеке
09:44
Сигнал на дороге закончился дракой — в Бишкеке водитель избил иностранца