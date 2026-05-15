В Казахстане на кыргызстанку оформили четыре компании с крупными долгами

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев рассказал в своих социальных сетях о случае с гражданкой Кыргызстана Зариной Рахматовой, на которую в Казахстане зарегистрировали несколько компаний с крупными долгами.

По словам депутата, Зарина Рахматова, работающая подологом в Бишкеке, в конце апреля отправилась в Алматы. При пересечении границы ее пропустили в Казахстан, но сообщили о наличии «красного флажка» в базе данных.

Позже выяснилось, что на имя кыргызстанки зарегистрированы четыре товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) в Казахстане. Как отметил Дастан Бекешев, компании задолжали государству почти $300 тысяч, в том числе по утилизационным сборам. Фирмы зарегистрированы в разных регионах страны.

Депутат сообщил, что женщина начала разбираться в ситуации и узнала, что компании могли быть оформлены по доверенности или с использованием чужих данных. После ей пришлось обращаться в различные государственные органы Казахстана, а затем — в МИД, Генеральную прокуратуру и правоохранительные органы Кыргызстана.

Дастан Бекешев подчеркнул, что подобные мошеннические схемы ранее встречались и в Кыргызстане.

По его словам, в прошлом злоумышленники регистрировали компании на социально уязвимых граждан, в том числе на незрячих людей, после чего фирмы накапливали долги.

Депутат призвал кыргызстанцев, которые часто посещают Казахстан, быть внимательными и проверять, не зарегистрированы ли на их имя компании или иная предпринимательская деятельность без их ведома.

«Будьте начеку. Такого рода мошеннические схемы происходят в соседних странах. Наши граждане могут попасть в эти сети, даже не участвуя в этих вещах», — отметил Бекешев.