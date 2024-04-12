В Аламединском районе задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, с заявлением обратился гражданин А.К., 2004 года рождения. Он просил принять меры в отношении малознакомого парня, который 28 декабря 2023 года на улице Медиева в новостройке «Кырман» Аламединского района из-за ссоры ударил потерпевшего металлическим предметом в область левого глаза и скрылся.

В результате гражданин А.К. госпитализирован.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

По факту возбудили уголовное дело по статье 130 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Установлен подозреваемый Д.У., 1997 года рождения. Он задержан и водворен в ИВС.

Следствие продолжается.