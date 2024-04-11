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Бывшего работника «Кадастра» задержали за незаконное переоформление участков

Бывший работник госучреждения «Кадастр» задержан по делу о незаконном переоформлении земельных участков садоводческого общества «Строитель» в Сокулукском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, председатель садоводческого общества «Строитель» в сговоре с чиновниками и другими лицами выносил поддельные решения задним числом, оформляя на себя и близких родственников земельные участки. По версии следствия, участники сговора незаконно получили 3,439 миллиона сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 336 «Коррупция» УК КР. Задержаны глава «Строителя» и бывший работник ГУ «Кадастр».

Следствие продолжается.

Пострадавших от преступной деятельности задержанных по делу об участках садоводческого общества «Строитель» просят обратиться в ОВД Сокулукского района или по номерам телефонов дежурной части: 0312607567, 0313453380.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291200/
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