Происшествия

ГКНБ выявил коррупционную схему в Жайылском филиале «Кадастра»

ГКНБ задержал начальника Жайылского филиала ГУ «Кадастр» по подозрению в организации коррупционной схемы, связанной с незаконным выводом земельных участков в частную собственность.

Как сообщили в пресс-центре госкомитета, должностные лица филиала действовали в сговоре, используя поддельные первичные документы. Это позволяло оформлять государственные акты на частную собственность без законных оснований.

Во время обысков в здании филиала и по местам жительства чиновников изъяты печатные машинки, старые бланки госактов, печать ГАЗР 2004 года, а также новые и неоформленные документы на право частной собственности.

Следствие также установило факты незаконной выдачи госактов на земельные участки с использованием поддельных документов и их последующим внесением в реестр ГУ «Кадастр».

ГКНБ
Фото ГКНБ. Выявлена коррупционная схема в Жайылском филиале «Кадастра»

В рамках возбужденного уголовного дела задержан начальник филиала И.Р.Р. Он водворен в СИЗО № 21.
Расследование продолжается.
